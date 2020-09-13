Piroll - личный сайт

Добавлена
5 лет назад
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Снимок экрана (12).png

Piroll - многостраничный сайт-портфолио, шаблон которого был найдет на просторах интернета. Сайт является адаптивным (вплоть до экрана Galaxy Fold), хорошо отображается во всех современных и популярных браузерах. 

Проблемы сайта:

  • Отсутствие Sass+gulp, из-за чего чистота кода заметно ниже, чем могла бы быть
  • Неоптимизированность сайта, из-за чего главная его страница набирает около 67 баллов на Google Speed Pages, можно легко исправить путем снижения качества фото, представленных на сайте, что на глаз не так будет заметно
Ссылка на сайт: https://ivanevseevm.github.io/piroll/
SASSGulp