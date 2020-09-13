Piroll - личный сайт

Piroll - многостраничный сайт-портфолио, шаблон которого был найдет на просторах интернета. Сайт является адаптивным (вплоть до экрана Galaxy Fold), хорошо отображается во всех современных и популярных браузерах.
Проблемы сайта:
- Отсутствие Sass+gulp, из-за чего чистота кода заметно ниже, чем могла бы быть
- Неоптимизированность сайта, из-за чего главная его страница набирает около 67 баллов на Google Speed Pages, можно легко исправить путем снижения качества фото, представленных на сайте, что на глаз не так будет заметно