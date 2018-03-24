Подбор автомобиля с пробегом

Добавлена
6 лет назад
124 просмотра
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Адаптивная верстка без мобильных макетов.

Сроки 2 дня.

Skills :

  • HTML5, CSS3
  • Javascript / jQuery
  • Отправка 2-ух форм (php + Ajax)
  • SASS
  • БЭМ
  • Flex
  • Анимация
  • Адаптивная верстка
  • Bootstrap 4
  • Аккуратный валидный код
  • Адаптация / внедрение плагинов
  • Подключение нестандартных шрифтов
  • Валидность 100%

    Дизайнер Игорь Росляков