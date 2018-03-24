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Подбор автомобиля с пробегом
HTML-верстка
Добавлена
6 лет назад
124 просмотра
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Разместите заказ на
фриланс
-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Адаптивная верстка без мобильных макетов.
Сроки 2 дня.
Skills :
HTML5, CSS3
Javascript / jQuery
Отправка 2-ух форм (php + Ajax)
SASS
БЭМ
Flex
Анимация
Адаптивная верстка
Bootstrap 4
Аккуратный валидный код
Адаптация / внедрение плагинов
Подключение нестандартных шрифтов
Валидность 100%
Дизайнер Игорь Росляков
1920x6051
1 МБ
Руслан
Guru_Web
Был
2 месяца назад
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