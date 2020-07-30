Сайт из США мототуры "Endless Ride"

"Endless Ride" - стильный и современный сайт для бронирования мототуров в США.

В США есть и такой вид раскрученного бизнеса. Бронирование туров на спортивных байках.

Мотопутешествия, крутые виражи по горной местности, поезди на мотоциклах по экзотическим местам.

Профессиональные каскадёры и заядлые байкеры будут сопровождать Вас в этих путешествиях.

Почувствуй риск и опасность!!!

Всех, кому интересен этот вид бизнеса, не опаздайте, будьте ПЕРВЫМИ...

Заявите о новом экстремальном виде путешествий при помощи своего сайта.

Обращайтесь, буду рад помочь

Технические работы проведенные на сайте:

#Карта сайта

#CSS анимация

#Анимированное меню

#Анимированное меню "Гамбургер"

#Букинг система для бронирования

#Встроенный видео блок

#Адаптивная верстка под мобильные устройства

#Неограниченное кол-во разделов

#Различная анимация элементов сайта