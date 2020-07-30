Гранитная мастерская "Камень.рф"

"Камень.рф" - многопрофильная мастерская по обработке гранита, мрамора, оникса и травертина.

Высокий уровень технического оснащения производства позволяет создавать множество продукции на основе природного материала.

Столешницы, лестницы, бордюры, камины, подоконники и ещё многие изделия, которые имеют высокое качество,

соответствующее мировым стандартам.

Технические работы проведенные на сайте:

#Доработка админки WordPress для удобного редактирования

#Модуль новостей

#Карта сайта

#CSS анимация

#Анимированное меню

#Адаптивная верстка под мобильные устройства

#Неограниченное кол-во разделов

#Форма обратной связи

#Фотогалерея

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