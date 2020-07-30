Гранитная мастерская "Камень.рф"

"Камень.рф" - многопрофильная мастерская по обработке гранита, мрамора, оникса и травертина.
Высокий уровень технического оснащения производства позволяет создавать множество продукции на основе природного материала.
Столешницы, лестницы, бордюры, камины, подоконники и ещё многие изделия, которые имеют высокое качество,
соответствующее мировым стандартам.
Технические работы проведенные на сайте:
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