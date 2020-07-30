Адаптивный сайт-визитка

Добро пожаловать на мой сайт-визитку!

Я очень люблю контрастное оформление тем сайта. Секция тёмная, секция светлая. Неоновая цветовая гамма.

Завораживает, неправда ли?

Но это моё субъективное мнение...

Я уважаю Ваш вкус и выбор Вашей цветовой гаммы. Уделю внимание малейшему Вашему желанию при создании сайта.

Здесь вы сможете, в любое время, посмотреть мои лучшие работы, почитать честные комментарии людей,

которые доверили создание и продвижение своего сайта.

Доверьтесь и вы мне!!!

Технические работы проведенные на сайте:

#Слайдер

#Анимированное меню

#Анимированное меню "Бургер"

#Анимация элементов сайта

#Различные анимированные кнопки

#Форма обратной связи

#Адаптивная верстка под мобильные устройства

#Неограниченное кол-во разделов