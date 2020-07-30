Адаптивный сайт-визитка

Добро пожаловать на мой сайт-визитку!
Я очень люблю контрастное оформление тем сайта. Секция тёмная, секция светлая. Неоновая цветовая гамма.
Завораживает, неправда ли?
Но это моё субъективное мнение...
Я уважаю Ваш вкус и выбор Вашей цветовой гаммы. Уделю внимание малейшему Вашему желанию при создании сайта.
Здесь вы сможете, в любое время, посмотреть мои лучшие работы, почитать честные комментарии людей,
которые доверили создание и продвижение своего сайта.
Доверьтесь и вы мне!!!
Технические работы проведенные на сайте:
#Слайдер
#Анимированное меню
#Анимированное меню "Бургер"
#Анимация элементов сайта
#Различные анимированные кнопки
#Форма обратной связи
#Адаптивная верстка под мобильные устройства
#Неограниченное кол-во разделов