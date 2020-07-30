Логистическая компания "Lab Consulting"

"Lab Consulting" - полноценный сайт с нуля.

Я проходил обучение по созданию сайтов с нуля в одной из самых сильных онлайн-школ "WAYUP".

Был одним из лучших учеников курса. Этот сайт из 4-ёх страниц был нашей дипломной работой.

Сайт "Lab Consulting" - это направление транспортной логистики.

Уважаемые бизнесмены, занимающиеся данным видом предпринимательской деятельности,

рад буду создать для Вашего бизнеса что-то подобное.

Технические работы проведенные на сайте:

#Модуль новостей

#Карта ЯНДЕКС

#Карта сайта

#Анимация элементов сайта

#Анимация кнопок

#кнопка прокрутки наверх

#Анимированное меню

#Анимированное меню "Гамбургер"

#Адаптивная верстка под мобильные устройства

#Неограниченное кол-во разделов

#Форма обратной связи

#Фотогалерея

#Слайдер

#Доработка админки WordPress для удобного редактирования