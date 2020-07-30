Логистическая компания "Lab Consulting"

"Lab Consulting" - полноценный сайт с нуля.
Я проходил обучение по созданию сайтов с нуля в одной из самых сильных онлайн-школ "WAYUP".
Был одним из лучших учеников курса. Этот сайт из 4-ёх страниц был нашей дипломной работой.
Сайт "Lab Consulting" - это направление транспортной логистики.
Уважаемые бизнесмены, занимающиеся данным видом предпринимательской деятельности,
рад буду создать для Вашего бизнеса что-то подобное.
Технические работы проведенные на сайте:
#Модуль новостей
#Карта ЯНДЕКС
#Карта сайта
#Анимация элементов сайта
#Анимация кнопок
#кнопка прокрутки наверх
#Анимированное меню
#Анимированное меню "Гамбургер"
#Адаптивная верстка под мобильные устройства
#Неограниченное кол-во разделов
#Форма обратной связи
#Фотогалерея
#Слайдер
#Доработка админки WordPress для удобного редактирования