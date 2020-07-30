Американский косметологический салон "Magic Touch

"Magic Touch Lab" - косметологический салон из Америки.

Салон функционирует с начала 2020 года, но очень громко заявил о себе в небольшом регионе США.

Специалисты высокого уровня обеспечивают эффективные процедуры для лица и тела

при помощи наикрутейшего медицинско - косметологического оборудования мировых марок.

Всех, кто проживает или будет гостить в США салон встретит с радушием и профессионализмом.

А у Вас какой бизнес?

Владельцы косметологических салонов, милости прошу ко мне в друзья.

Сделаю скидки на создание Вашего сайта (с нуля), так как Вы тоже помогаете людям быть здоровее и красивее.

Технические работы проведенные на сайте:

#Карта сайта

#CSS анимация

#Анимированное меню

#Адаптивная верстка под мобильные устройства

#Неограниченное кол-во разделов

#Форма обратной связи

#Встроенное видео из ютюб

#Буккинг система для резервирования

#Различная анимация элементов сайта