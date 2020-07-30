Американский косметологический салон "Magic Touch
"Magic Touch Lab" - косметологический салон из Америки.
Салон функционирует с начала 2020 года, но очень громко заявил о себе в небольшом регионе США.
Специалисты высокого уровня обеспечивают эффективные процедуры для лица и тела
при помощи наикрутейшего медицинско - косметологического оборудования мировых марок.
Всех, кто проживает или будет гостить в США салон встретит с радушием и профессионализмом.
А у Вас какой бизнес?
Владельцы косметологических салонов, милости прошу ко мне в друзья.
Сделаю скидки на создание Вашего сайта (с нуля), так как Вы тоже помогаете людям быть здоровее и красивее.
Технические работы проведенные на сайте:
#Карта сайта
#CSS анимация
#Анимированное меню
#Адаптивная верстка под мобильные устройства
#Неограниченное кол-во разделов
#Форма обратной связи
#Встроенное видео из ютюб
#Буккинг система для резервирования
#Различная анимация элементов сайта