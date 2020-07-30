Разработка сайта "Active Live"

"Active live" - ещё один классный макет сайта для Вас.

Владельцы больших и малых предприятий, обратите внимание на этот лендинг, рассказывающий о Вашем бизнесе.

Галереи ваших производственных мощностей, Ваша команда, Ваши плюсы и преимущества перед конкурентами и многое другое.

Разукрасьте свой бизнес и покажите его Всему миру при помощи Интернета...

Умножайте свои прибыли за счёт Вашего сайта!!!

Технические работы проведенные на сайте:

#Классная анимация парения (левитация)

#Карта сайта

#CSS анимация

#Анимированное меню

#Адаптивная верстка под мобильные устройства

#Неограниченное кол-во разделов

#Различная анимация элементов сайта