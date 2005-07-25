Сайт Yes Capital из 2 страниц (основная и страница конфиденциальности).



Верстка полностью резиновая, адаптирована под все разрешения до 360.

Верстка полностью продуманная, т.е. сайт не сломается если менять контент.

Была проделана работа над спойлерами, всплывающим окном и формой обратной связи.

Ссылки:

http://hamdamy8.beget.tech/

https://yescapital.ae/