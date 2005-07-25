Сайт Yes Capital

HTML-верстка
Добавлена
4 месяца назад
нет просмотров
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Сайт Yes Capital из 2 страниц (основная и страница конфиденциальности).

Верстка полностью резиновая, адаптирована под все разрешения до 360.

Верстка полностью продуманная, т.е. сайт не сломается если менять контент.

Была проделана работа над спойлерами, всплывающим окном и формой обратной связи.

Ссылки:
http://hamdamy8.beget.tech/

https://yescapital.ae/