Сайт Yes Capital
HTML-верстка
Добавленанет просмотров
4 месяца назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт Yes Capital из 2 страниц (основная и страница конфиденциальности).
Верстка полностью резиновая, адаптирована под все разрешения до 360.
Верстка полностью продуманная, т.е. сайт не сломается если менять контент.
Была проделана работа над спойлерами, всплывающим окном и формой обратной связи.
Ссылки:
http://hamdamy8.beget.tech/