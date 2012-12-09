Страница акций и специальных предложений

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http://medstyle-effect.ru/index.php?pagem=alfamed
Страница предназначена для последующего расположения на сайте, работающем под управлением CMS Joomla!
Задача:
Разработать дизайн и сверстать страницу, удовлетворяющую следующим требованиям:
- Должна быть визуально привлекательной;
- Должна быть максимально информативной;
- Должна "вписываться" в общую цветовую гамму и дизайн сайта;
- Должна корректно отображаться во всех браузерах (включая IE 6);
- Установка или удаление страницы не должна вызывать нарушений в работе сайта.
Список выполненных работ:
- Проработка общей концепции;
- Поиск подходящих иллюстраций;
- Верстка страницы (блочная, резиновая);
- Консультация заказчика по вопросам, связанным с интеграцией страницы на сайт.