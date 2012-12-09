Страница акций и специальных предложений

http://medstyle-effect.ru/index.php?pagem=alfamed

Страница предназначена для последующего расположения на сайте, работающем под управлением CMS Joomla!

Задача:

Разработать дизайн и сверстать страницу, удовлетворяющую следующим требованиям:

- Должна быть визуально привлекательной;

- Должна быть максимально информативной;

- Должна "вписываться" в общую цветовую гамму и дизайн сайта;

- Должна корректно отображаться во всех браузерах (включая IE 6);

- Установка или удаление страницы не должна вызывать нарушений в работе сайта.

Список выполненных работ:

- Проработка общей концепции;

- Поиск подходящих иллюстраций;

- Верстка страницы (блочная, резиновая);

- Консультация заказчика по вопросам, связанным с интеграцией страницы на сайт.