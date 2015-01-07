Специально для страницы была написана библиотека анимационных эффектов (функции написаны только с использованием «JavaScript»).

При нажатии на кнопку «Узнать, как» происходит плавная прокрутка страницы к разделу «Зарегистрироваться» (функция написана с использованием «JavaScript»). Перед отправкой данных на учетную запись сервиса «Getresponse» происходит проверка этих данных.

На страницу добавлены социальные кнопки при помощи использования сервиса «+Pluso».

Страница написана с использованием переходного синтаксиса «XHTML». HTML-код полностью валиден. При изменении масштаба содержимое страницы «не прыгает». Верстка фиксированная, блочная и кроссбраузерная (проверялась в «Mozilla Firefox 31.0», «Safari 5.1.7», «Google Chrome 36.0», «Opera 23.0», «Яndex-браузере» и «InternetExplorer 11.0»).