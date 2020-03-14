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Добрый день. Мне 57 лет на инвалидности, обучаюсь вёрстке дома 2 года, верстаю на webflow.Кроссбраузная,
адаптивная вёрстка, с анимацией. Проживаю г. Омск. Натяжка сайта интернет-магазина на вордпресс, лединг на cms.
https://vasyas-trendy-project.webflow.io/ https://leading-2.webflow.io/
https://test-task-travel-master.webflow.io/ , делаю сейчас http://a0412393.xsph.ru/