Верстка Landing Page для «ЭКОЭКСПЕРТ»

Экоэксперт осуществляет комплекс услуг по проведению лабораторных исследований, созданию и согласованию экологической документации и отчётности.
Ссылка: http://marushin.beget.tech/ecoexpert/
HTML5, CSS3, Responsive , jQuery
Технические работы проведенные на сайте:
- CSS анимация
- Оптимизация сайта
- Реализация слайдера
- Формы обратной связи
- Статичная шапка навигации
- Плавность прокрутки якорей
- Интеграция карты Google Map
- Реализация parallax - эффектов
- Интеграция квиза из сервиса Marquiz
- Адаптивная верстка под мобильные устройства