Верстка Landing Page для «ЭКОЭКСПЕРТ»

Добавлена
5 лет назад
80 просмотров
ecoexpert_cover.jpg
ecoexpert.jpg

Экоэксперт осуществляет комплекс услуг по проведению лабораторных исследований, созданию и согласованию экологической документации и отчётности.

Ссылка: http://marushin.beget.tech/ecoexpert/

HTML5, CSS3, Responsive , jQuery

Технические работы проведенные на сайте:

  • CSS анимация
  • Оптимизация сайта
  • Реализация слайдера
  • Формы обратной связи
  • Статичная шапка навигации
  • Плавность прокрутки якорей
  • Интеграция карты Google Map
  • Реализация parallax - эффектов
  • Интеграция квиза из сервиса Marquiz
  • Адаптивная верстка под мобильные устройства
CSSHTMLjQuery