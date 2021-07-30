Верстка лендинга "Юнит" по макету из Figma.

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Лендинг был сверстан в рамках обучающего курса по Веб разработке. При верстке придерживалась БЭМ-методологии. Так же использовала CSS препроцессор SCSS.
В проекте были реализованы:
- форма поиска с иcпользованием JS-скриптов;
- мобильная навигация с использованием библиотеки jQuery;
- слайдер-карусель с использованием библиотеки OwlCarousel.
Так же реализованы кастомные элементы управления.
Лендинг полностью адаптирован под мобильные устройства.
Срок выполнения: 5 дней.