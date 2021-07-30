Верстка лендинга "Юнит" по макету из Figma.

Лендинг был сверстан в рамках обучающего курса по Веб разработке. При верстке придерживалась БЭМ-методологии. Так же использовала CSS препроцессор SCSS.

В проекте были реализованы:

- форма поиска с иcпользованием JS-скриптов;

- мобильная навигация с использованием библиотеки jQuery;

- слайдер-карусель с использованием библиотеки OwlCarousel.

Так же реализованы кастомные элементы управления.

Лендинг полностью адаптирован под мобильные устройства.

Срок выполнения: 5 дней.