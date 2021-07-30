Верстка многостраничного сайта по макету PSD

Добавлена
2 года назад
43 просмотра
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Сайт сверстан в рамках обучающего курса по Веб разработке с целью закрепления всех полученных знаний и навыков. Всего сверстано 3 страницы:

  • Главная
  • Работы
  • Контакты
При верстке придерживалась БЭМ-методологии. Использовала CSS препроцессор SCSS, JS-скрипты, библиотеки jQuery, jQuery.validate, nav.js, aos.js.

В проекте были реализованы:

- мобильная навигация;

- форма обратной связи;

- эффект параллакс движения за мышкой (на стр. Контакты);

- добавлена анимация с помощью библиотеки aos.js.

- сделана веб-версия шрифтов, оптимизирована графика.

Так же сверстаны кастомные элементы управления.

Все страницы адаптированы под мобильные устройства по принципу desktop first.