Верстка многостраничного сайта по макету PSD

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Сайт сверстан в рамках обучающего курса по Веб разработке с целью закрепления всех полученных знаний и навыков. Всего сверстано 3 страницы:
- Главная
- Работы
- Контакты
В проекте были реализованы:
- мобильная навигация;
- форма обратной связи;
- эффект параллакс движения за мышкой (на стр. Контакты);
- добавлена анимация с помощью библиотеки aos.js.
- сделана веб-версия шрифтов, оптимизирована графика.
Так же сверстаны кастомные элементы управления.
Все страницы адаптированы под мобильные устройства по принципу desktop first.