Верстка сайта CashBot

http://clickart.com.ua/cashbot/page.html

При разработке были использованы следующие технологии:

HTML5;

SASS;

JS, jQuery;

Nunjucks;

Gulp;

Webpack;

BEM;

AOS;

Gsap;

ScrollMagic.

Во время работы был написан слайдер для первого экрана, также, использовано ScrollMagic для построения количество анимаций.

Благодаря красивому дизайну и лаконичным анимациям получился очень крутой и красочный лендинг)