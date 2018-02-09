Верстка сайта CashBot

Добавлена
6 лет назад
216 просмотров
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http://clickart.com.ua/cashbot/page.html

При разработке были использованы следующие технологии:

  • HTML5;
  • SASS;
  • JS, jQuery;
  • Nunjucks;
  • Gulp;
  • Webpack;
  • BEM;
  • AOS;
  • Gsap;
  • ScrollMagic.
Во время работы был написан слайдер для первого экрана, также,  использовано ScrollMagic для построения количество анимаций.

Благодаря красивому дизайну и лаконичным анимациям получился очень крутой и красочный лендинг)