Верстка сайта CashBot

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http://clickart.com.ua/cashbot/page.html
При разработке были использованы следующие технологии:
- HTML5;
- SASS;
- JS, jQuery;
- Nunjucks;
- Gulp;
- Webpack;
- BEM;
- AOS;
- Gsap;
- ScrollMagic.
Благодаря красивому дизайну и лаконичным анимациям получился очень крутой и красочный лендинг)