Лендинг для компании Eurodecor

http://kiev1.eurodecor.com.ua

При разработке были использованы следующие технологии:

HTML5;

SASS;

JS, jQuery;

Nunjucks;

Gulp;

Webpack;

BEM,

AOS.

Был разработан кастомный счетчик для показа данных в зависимости от дня недели и времени.

В зависимости времени показываются/скрываются/изменяются некоторые блоки сайта.

Также было использовано локальное хранилище браузера(localstorage) для сохранения целевых действий пользователя и последующая их отправка на почту вместе с заявкой на обратных звонок.

В целом, получился красочный и не типичный по поставленным задачам лендинг.