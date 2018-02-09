Лендинг для компании Eurodecor

Добавлена
6 лет назад
196 просмотров
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http://kiev1.eurodecor.com.ua

При разработке были использованы следующие технологии:

  • HTML5;
  • SASS;
  • JS, jQuery;
  • Nunjucks;
  • Gulp;
  • Webpack;
  • BEM,
  • AOS.
Был разработан кастомный счетчик для показа данных в зависимости от дня недели и времени.

В зависимости времени показываются/скрываются/изменяются некоторые блоки сайта.

Также было использовано локальное хранилище браузера(localstorage) для сохранения целевых действий пользователя и последующая их отправка на почту вместе с заявкой на обратных звонок.

В целом, получился красочный и не типичный по поставленным задачам лендинг.