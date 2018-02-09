Лендинг для компании Eurodecor

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При разработке были использованы следующие технологии:
- HTML5;
- SASS;
- JS, jQuery;
- Nunjucks;
- Gulp;
- Webpack;
- BEM,
- AOS.
В зависимости времени показываются/скрываются/изменяются некоторые блоки сайта.
Также было использовано локальное хранилище браузера(localstorage) для сохранения целевых действий пользователя и последующая их отправка на почту вместе с заявкой на обратных звонок.
В целом, получился красочный и не типичный по поставленным задачам лендинг.