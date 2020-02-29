Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мои примеры, шаблоны можете посмотреть ниже.
Расскажу про себя и про свои работы.
Университет закончил в 2018 году, работал по верстке с 2017 года по 2018 год на фирме Site-express. После ушел на фриланс, доработка сайтов, заполнение, верстка и параллельно занимался монтажом. Со мной легко найти общий язык и я люблю учиться, узнавать все новое. Английский знаю выше среднего, языками владею css, less javascript, jQ, html, python, MySQL.
Где я работал ранее официально: https://shop-express.com.ua/ukr/
Примеры работ:
Мой Сайт: http://flyproduction.002.site-x.pro/
На днях закончил сайты по макету заказчику:
https://prigkos888.github.io/blogg.html/home.html
https://prigkos88888.github.io/test/test-task.html
Перейдем к шаблонам: делал я их больше 2 лет назад, еще в универе честно говоря давно их стоит изменить.
Мои шаблоны сайтов можете посмотреть тут: