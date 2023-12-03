Векторні картинки інструкції для apple ременів

Мені потрібно було окремо намалювати кожну частину інструкції у векторному форматі з роздільною здатністю 4K для веб-сайту магазину Apple. Тут я показав, як це все разом виглядало, але вихідні файли були дуже поганої якості (приклад додається). Я дивився на моделі годинників і намагався відтворити їх майже з нуля. Для цього завдання я використовував у своїй роботі Adobe Illustrator та Adobe Photoshop.