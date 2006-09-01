Інтернет-магазин із перемикачем мов
Интернет-магазины
Добавлена7 просмотров
3 месяца назад
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Використовувані інструменти та технології:
HTML5, CSS3(SCSS), JavaScript, Gulp4, Webpack.
Що на ньому можна знайти:
6 сторінок з анімаціями різних типів, перемикач мов (UA, GE, EN), поп-апи з формами, галерея, меню «бургер» з навігацією по сайту, контактна форма тощо.
Посилання на роботу - https://ye4hen.github.io/puppies/