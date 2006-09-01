Інтернет-магазин для продажі курсів та товарів, написаний на WP
Системы управления (CMS)
Добавлена1 просмотр
2 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Використовувані інструменти та технології:
Wordpress, Wordpress Elementor, Wordpress Woocommerce тв інші плагіни Wordpress.
Що на ньому можна знайти:
6+ сторінок, кошик товарів, магазин, пошук, паралакс ефекти при скроллі, слайдери, спойлери, кнопка «Go to top», меню «бургер» з навігацією по сайту, контактні форми тощо.
Посилання на роботу - https://ye4hen.github.io/ski-exp/