Сайт на Elementor з Home і Thank You сторінками

Системы управления (CMS)
Добавлена
2 месяца назад
1 просмотр
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Використані інструменти та технології:

WordPress, Elementor, Contact Form 7 тощо.

Що на ньому можна знайти:

Слайдер з поп-ап відео, формами, сторінкою подяки тощо.

Посилання на роботу - https://lp.ecuniversia.pt/