Сайт на Elementor з Home і Thank You сторінками
Системы управления (CMS)
Добавлена1 просмотр
2 месяца назад
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Використані інструменти та технології:
WordPress, Elementor, Contact Form 7 тощо.
Що на ньому можна знайти:
Слайдер з поп-ап відео, формами, сторінкою подяки тощо.
Посилання на роботу - https://lp.ecuniversia.pt/