Интернет магазин Аквада https://aquada.com.ua/

https://aquada.com.ua/

#интернетмагазин для сантехники, ванн и прочего.

WEB розробка сайту для інтернет-магазину “AQUADA”

“AQUADA” – інтернет-магазин, який продає сантехніку різних світових брендів

До початку співпраці:

Сайту інтернет-магазину не мали.

Після попереднього аналізу сфери послуг і співпрацювання з замовником в процесі розробки інтернет-ресурсу ми отримали від нього всю необхідну вихідну інформацію щодо сегменту ринку, в якому він працює. Саме відкритість клієнта та готовність до постійної взаємодії дозволили нам розробити web-інструмент, що збільшить продажі.

Завдання:

Розробити високоякісний та професійний продукт, який закривав би питання швидкої оплати товарів через інтернет-магазин з розмежуванням по бюджету та брендам, з використанням зручних для клієнтів фільтрів.

Виконані роботи :

Етап 1. Аналіз ринку та ЦА

Етап 2. Колористика . Дизайн сайту.

Етап 3. РОЗРОБКА сайту.

Етап 5. Адаптивність, надання хостингу,реєстрація домену та інші деталі.