Интернет магазин Аквада https://aquada.com.ua/

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WEB розробка сайту для інтернет-магазину “AQUADA”
“AQUADA” – інтернет-магазин, який продає сантехніку різних світових брендів
До початку співпраці:
Сайту інтернет-магазину не мали.
Після попереднього аналізу сфери послуг і співпрацювання з замовником в процесі розробки інтернет-ресурсу ми отримали від нього всю необхідну вихідну інформацію щодо сегменту ринку, в якому він працює. Саме відкритість клієнта та готовність до постійної взаємодії дозволили нам розробити web-інструмент, що збільшить продажі.
Завдання:
Розробити високоякісний та професійний продукт, який закривав би питання швидкої оплати товарів через інтернет-магазин з розмежуванням по бюджету та брендам, з використанням зручних для клієнтів фільтрів.
Виконані роботи :
Етап 1. Аналіз ринку та ЦА
Етап 2. Колористика . Дизайн сайту.
Етап 3. РОЗРОБКА сайту.
Етап 5. Адаптивність, надання хостингу,реєстрація домену та інші деталі.