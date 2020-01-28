Задача

Дизайн сайта

Адаптивная верстка

Адаптивная верстка

Консалтинговая компания Адъютор занимается подбором и адаптацией персонала, построением и развитием корпоративной культуры, процессами построения эффективной системы управления через распределения функций, полномочий, ответственности, материальных стимулов, построением системы бизнес-процессов, оптимальной системы информационного обмена и документооборота.

В процессе работы над проектом была произведена оптимизация кода и адаптация сайта под экраны всех устройств (мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и мониторы с большим разрешением экрана). Осуществляется техническая поддержка сайта.