Интернет-Магазин Компьютерной Техники

http://aleks55.ho.ua

Сайт разработан полностью с нуля, с использованием PHP, JavaScript, Ajax(XMLHttpRequest), HTML, CSS, Smarty.

Smarty использовалось для пробы и практически никакой логики не выполняет.

Все скрипты, кроме скрипта для баннера, написаны вручную, с нуля.