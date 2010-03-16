Интернет-Магазин Компьютерной Техники
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Добавлена112 просмотров
14 лет назад
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Сайт разработан полностью с нуля, с использованием PHP, JavaScript, Ajax(XMLHttpRequest), HTML, CSS, Smarty.
Smarty использовалось для пробы и практически никакой логики не выполняет.
Все скрипты, кроме скрипта для баннера, написаны вручную, с нуля.