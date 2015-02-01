Магазин для продажи детских товаров на Opencart

Адрес сайта: http://balunisha.com.ua/

Разработка проводилась с учетом требований SEO студии, исключены все дубли страниц, прописаны canonical url для всех того требующих страниц. Из страниц было вычленено много лишней информации для поисковиков и в целом оптимизирована структура шаблона Opencart. Внедрено множество функций таких, как "Обратный звонок", "Быстрый заказ", всплывающие окна сопроводительной информации к товарам, усовершенствованное меню и тому подобные.