Разработка интернет магазина на Opencart

Адрес сайта: http://rn-sport.com.ua/

Создание оригинального шаблона магазина. В этой работе было разработано несколько собственных нестандартных модулей: фильтр товаров по весу для определенных категорий, мегаменю (имеющиеся модули не устраивали заказчика), а также были настроены все функции для полноценной в плане маркетинга работы магазина (быстрый заказ, обратный звонок с оповещением администратора несколькими способами, упрощение процесса покупки).