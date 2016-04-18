alex_developer

Полный цикл веб-разработки • Full-stack developer

Приветствую!

Предлагаю услуги в области разработки веб-приложений, корпоративных сайтов, интернет-магазинов.

Основные инструменты, с которыми проводится работа (они же любимые, профессионально используемые):

- PHP, JavaScript, MySQL, PostgreSQL, HTML5, CSS3

- Laravel framework

- Opencart CMS

- Prestashop CMS

Обращайтесь, гарантирую ответственность, мозги, которые позволяют выбрать оптимальный путь реализации задач. Всегда смогу предоставить грамотную и заинтересованную консультацию, чтобы не только выполнить работу, но и помочь вам достичь ваших целей.