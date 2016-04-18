alex_developer

Приветствую! Вкратце: - Opencart 1.5.6 - нужно собрать механизм рассылки напоминаний клиентам, которые покупают товары со сроком употребления, например, упаковка витаминов, 60 таблеток, по 2 в день. Для таких товаров заполняется поле ...
Полный цикл веб-разработки • Full-stack developer
Приветствую!
Предлагаю услуги в области разработки веб-приложений, корпоративных сайтов, интернет-магазинов.
Основные инструменты, с которыми проводится работа (они же любимые, профессионально используемые):
- PHP, JavaScript, MySQL, PostgreSQL, HTML5, CSS3
- Laravel framework
- Opencart CMS
- Prestashop CMS
Обращайтесь, гарантирую ответственность, мозги, которые позволяют выбрать оптимальный путь реализации задач. Всегда смогу предоставить грамотную и заинтересованную консультацию, чтобы не только выполнить работу, но и помочь вам достичь ваших целей.
- Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт9 лет назад