Магазин женской одежды и аксессуаров

Добавлена
6 лет назад
157 просмотров
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Смена фото товара при клике при выборе другого цвета.  

Отображение наличия товаров определенного размера. 

Фильтр товаров.  

SEO оптимизация. 

1С интеграция. 

Подключения в Яндекс маркету. 

Инфо страницы. 

Импорт / экспорт категорий и товаров на сайт.  

Платежные системы.  

Сравнение товаров. 

Избранные товары (отложить товары) 

Карусель категорий и товаров. 

Одностраничная корзина  

Быстрый просмотр товара с категории.  

Заказ обратного звонка / Онлайн консультант.  

ЛК ( изменение профиля, просмотр заказов, подписки, профилей доставки) 

https://goo.gl/DRwVXE