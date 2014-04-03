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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка и поддержка интернет-магазина рыболовных товаров.
В рамках проекта выполнены работы по интеграции дизайна и CMS 1С-Битрикс. Произведены значительные доработки фильтра, обеспечивающие удобные адреса страниц как для пользователей, так и для поисковых машин.
Совместно с компанией, поставщиком СЕО-услуг, произведен комплекс мероприятий по доработкам заголовков и страниц для увеличения посещаемости ресурса.
Сайт успешно функционирует и ежедневно приносит заказы, во многом благодаря удобной структуре и продуманному юзабилити ресурса.
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