Разработка и поддержка интернет-магазина рыболовных товаров.

В рамках проекта выполнены работы по интеграции дизайна и CMS 1С-Битрикс. Произведены значительные доработки фильтра, обеспечивающие удобные адреса страниц как для пользователей, так и для поисковых машин.

Совместно с компанией, поставщиком СЕО-услуг, произведен комплекс мероприятий по доработкам заголовков и страниц для увеличения посещаемости ресурса.

Сайт успешно функционирует и ежедневно приносит заказы, во многом благодаря удобной структуре и продуманному юзабилити ресурса.

Ссылка:

kiwi-market.ru