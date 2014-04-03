Разработка и поддержка интернет-магазина

Добавлена
10 лет назад
319 просмотров
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Разработка и поддержка интернет-магазина рыболовных товаров. 

В рамках проекта выполнены работы по интеграции дизайна и CMS 1С-Битрикс. Произведены значительные доработки фильтра, обеспечивающие удобные адреса страниц как для пользователей, так и для поисковых машин. 

Совместно с компанией, поставщиком СЕО-услуг, произведен комплекс мероприятий по доработкам заголовков и страниц для увеличения посещаемости ресурса. 

Сайт успешно функционирует и ежедневно приносит заказы, во многом благодаря удобной структуре и продуманному юзабилити ресурса. 

Ссылка: 

kiwi-market.ru