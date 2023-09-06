Создание интернет-магазина "kkhats" на Wordpress/WooCommerce

В рамках этого проекта я разработал и запустил интернет-магазин "KKHats", ориентированный на рынок Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Этот проект включал в себя следующие ключевые компоненты:

Выбор и настройка шаблона: Мы тщательно выбрали и настроили шаблон, который соответствует ожиданиям аудитории ОАЭ и обеспечивает максимальное удобство при покупках. Интеграция WooCommerce: Для создания и управления интернет-магазином мы использовали популярное расширение WooCommerce для WordPress. Это обеспечило магазин всеми необходимыми функциями электронной коммерции, включая управление продуктами, заказами, доставкой и инвентаризацией. Интеграция платежной системы Wayforpay: Для обеспечения безопасных и удобных онлайн-платежей для клиентов на рынке ОАЭ, мы успешно интегрировали платежную систему Wayforpay. Это позволило клиентам легко и надежно оплачивать свои заказы. Системы скидок: Мы разработали гибкую систему скидок, которая позволяет администраторам магазина привлекать и удерживать клиентов, предлагая разнообразные акции и скидки в соответствии с требованиями рынка. Личный кабинет: Для обеспечения удобства клиентов на рынке ОАЭ был создан личный кабинет, позволяющий им следить за статусом заказов, редактировать свои данные и многое другое.

Этот проект был успешно реализован и позволил клиенту эффективно продавать товары на рынке ОАЭ, предоставляя удобство при оплате через платежную систему Wayforpay и полный контроль над магазином через WooCommerce.