В рамках этого проекта мы разработали и запустили двуязычный Landing Page "Оформление визы в Канаду", предоставляющий информацию и услуги по получению визы в Канаду на двух языках. Этот проект включал в себя следующие ключевые этапы:

Разработка дизайна в Figma: Наша команда начала проект с разработки дизайна в Figma, что позволило клиенту визуализировать внешний вид и структуру будущего Landing Page. Дизайн был разработан с учетом лучших практик пользовательского интерфейса и оптимизации конверсии. Верстка HTML5 и SCSS: После утверждения дизайна, мы перешли к верстке, где каждая страница и элемент были созданы с использованием современных технологий, таких как HTML5 и SCSS. Это позволило нам создать адаптивный и кросс-браузерный Landing Page. Посадка на WordPress: Чтобы обеспечить удобное управление контентом и долгосрочную поддержку, мы разработали и настроили сайт на платформе WordPress. WordPress предоставил клиенту возможность легко добавлять, редактировать и удалять информацию на Landing Page без необходимости внесения изменений в код. Использование ACF (Advanced Custom Fields): Для создания гибкой системы управления контентом, мы внедрили плагин Advanced Custom Fields. Это позволило клиенту легко настраивать информацию на страницах без необходимости вмешательства в код.

Этот проект был успешно завершен и обеспечил клиенту двуязычный Landing Page, который упростил процесс оформления визы в Канаду для клиентов.