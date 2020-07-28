Доставка пиццы, суши, роллов, лапшы WOK и другой е

Заказчик: компания Bamboo-sushi, г. Сургут

Сфера деятельности: Доставка готовой еды японской кухни и пиццы: пицца, роллы, салаты, супы, Wok лапша.

Задача: Создать рекламные кампании для Яндекс.Директ ("На поиске", РСЯ) и передать их Заказчику в формате XLS для размещения в рекламном аккаунте.

Что необходимо рекламировать: доставка суши, роллов, пиццы, лапшы WOK

Какие работы были выполнены:

1. Разработал рекламную концепцию: определил направления рекламы, построил интеллектуальную карту.

2. Собрал целевую аудиторию по очевидной и неочевидной семантике.

3. Проработал структуру будущих кампаний с разделением на "узкие сегменты" под отдельных потребителей.

4. Создал 15 рекламных кампаний для "Поиска" и РСЯ.

5. Передал Заказчику рекламные кампании в формате XLS.

Сайт: www.bamboo-sushi.ru

Если Вам нужно выполнить аналогичную работу, то готов предложить свои услуги.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Пишите/звоните, всегда на связи:

- тел. +7 (953) 789-9-12

- e-mail: [email protected]

- telegram: @serzh5473