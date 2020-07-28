Доставка пиццы, суши, роллов, лапшы WOK и другой е
Заказчик: компания Bamboo-sushi, г. Сургут
Сфера деятельности: Доставка готовой еды японской кухни и пиццы: пицца, роллы, салаты, супы, Wok лапша.
Задача: Создать рекламные кампании для Яндекс.Директ ("На поиске", РСЯ) и передать их Заказчику в формате XLS для размещения в рекламном аккаунте.
Что необходимо рекламировать: доставка суши, роллов, пиццы, лапшы WOK
Какие работы были выполнены:
1. Разработал рекламную концепцию: определил направления рекламы, построил интеллектуальную карту.
2. Собрал целевую аудиторию по очевидной и неочевидной семантике.
3. Проработал структуру будущих кампаний с разделением на "узкие сегменты" под отдельных потребителей.
4. Создал 15 рекламных кампаний для "Поиска" и РСЯ.
5. Передал Заказчику рекламные кампании в формате XLS.
Сайт: www.bamboo-sushi.ru
Если Вам нужно выполнить аналогичную работу, то готов предложить свои услуги.
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Пишите/звоните, всегда на связи:
- тел. +7 (953) 789-9-12
- e-mail: [email protected]
- telegram: @serzh5473