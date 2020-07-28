Cредствf интимной гигиены "Лактацид"

Заказчик: ООО «РБД», г. Москва

Сфера деятельности: продажа средств интимной гигиены "Лактацид"

Задача:

1. Настроить и запустить рекламные кампании в системе Яндекс.Директ ("На поиске", РСЯ).

2. Подключить биддер.

3. Научить Заказчика быстро и эффективно управлять рекламой: создавать "Отчеты", проводить анализ по показателям (объем трафика, CTR, цена клика, цена конверсии, % конверсии).

Что необходимо рекламировать: средства интимной гигиены "Лактацид"

Какие работы были выполнены:

1. Разработал рекламную концепцию: определил направления рекламы, построил интеллектуальную карту.

2. Собрал целевую аудиторию по очевидной и неочевидной семантике.

3. Проработал структуру будущих кампаний с разделением на "узкие сегменты" под отдельных потребителей.

4. Создал - 124 рекламных кампании:

- 14 рекламных кампаний для "Поиска";

- 110 рекламных кампаний для РСЯ.

5. Подключил биддер.

6. Показал Заказчику, как эффективно управлять рекламными кампаниями.

Сайт: www.promo.rus-distribution.ru

Если Вам нужно выполнить аналогичную работу, то готов предложить свои услуги.

------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ -----

Пишите/звоните, всегда на связи:

- тел. +7 (953) 789-9-12

- e-mail: [email protected]

- telegram: @serzh5473