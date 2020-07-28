Cредствf интимной гигиены "Лактацид"

Заказчик: ООО «РБД», г. Москва
Сфера деятельности: продажа средств интимной гигиены "Лактацид"
Задача:
1. Настроить и запустить рекламные кампании в системе Яндекс.Директ ("На поиске", РСЯ).
2. Подключить биддер.
3. Научить Заказчика быстро и эффективно управлять рекламой: создавать "Отчеты", проводить анализ по показателям (объем трафика, CTR, цена клика, цена конверсии, % конверсии).
Что необходимо рекламировать: средства интимной гигиены "Лактацид"
Какие работы были выполнены:
1. Разработал рекламную концепцию: определил направления рекламы, построил интеллектуальную карту.
2. Собрал целевую аудиторию по очевидной и неочевидной семантике.
3. Проработал структуру будущих кампаний с разделением на "узкие сегменты" под отдельных потребителей.
4. Создал - 124 рекламных кампании:
- 14 рекламных кампаний для "Поиска";
- 110 рекламных кампаний для РСЯ.
5. Подключил биддер.
6. Показал Заказчику, как эффективно управлять рекламными кампаниями.
Сайт: www.promo.rus-distribution.ru
Если Вам нужно выполнить аналогичную работу, то готов предложить свои услуги.
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