Интернет-магазин автозапчастей

Задача:
1. Наполнение сайта новыми товарами: название, описание, характеристики, изображения.
Объем выполненной работы:
1. Добавлено 1550 товаров
Работа продолжается...
Сайт: www.autolines.ru
Если Вам нужно выполнить аналогичную работу, то готов предложить свои услуги.
------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ -----
Пишите/звоните, всегда на связи:
- тел. +7 (953) 789-9-12
- e-mail: [email protected]
- telegram: @serzh5473