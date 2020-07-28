Интернет-магазин автозапчастей

Добавлена
5 лет назад
102 просмотра
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Задача:

1. Наполнение сайта новыми товарами: название, описание, характеристики, изображения. 

Объем выполненной работы:

1. Добавлено 1550 товаров

Работа продолжается... 

Сайт: www.autolines.ru

Если Вам нужно выполнить аналогичную работу, то готов предложить свои услуги. 

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Пишите/звоните, всегда на связи: 

- тел. +7 (953) 789-9-12 

- e-mail: [email protected] 

- telegram: @serzh5473