Интернет-магазин автозапчастей

Задача:

1. Наполнение сайта новыми товарами: название, описание, характеристики, изображения.

Объем выполненной работы:

1. Добавлено 1550 товаров

Работа продолжается...

Сайт: www.autolines.ru

Если Вам нужно выполнить аналогичную работу, то готов предложить свои услуги.

------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ -----

Пишите/звоните, всегда на связи:

- тел. +7 (953) 789-9-12

- e-mail: [email protected]

- telegram: @serzh5473