Размещение акций на сайте

Задача - наполнять сайт акциями.
Что было сделано:
1. Создано и наполнено 250 новых "Карточек акций".
2. Подобраны в интернете качественные фотографии - по 4 шт. в каждую акцию.
3. Наполнение карточек информацией:
- заголовок акции,
- предложения (название, цена, скидки),
- текстовая информация (копирайтинг),
- SEO-оптимизация карточек (Title, Description, Н1).
Стоимость создания 1 "Карточки акции" - 120 руб.
Время выполнения - 8 дней.
Если Вам нужно выполнить аналогичную работу, то готов предложить свои услуги.
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