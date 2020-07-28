Размещение акций на сайте

Задача - наполнять сайт акциями.

Что было сделано:

1. Создано и наполнено 250 новых "Карточек акций".

2. Подобраны в интернете качественные фотографии - по 4 шт. в каждую акцию.

3. Наполнение карточек информацией:

- заголовок акции,

- предложения (название, цена, скидки),

- текстовая информация (копирайтинг),

- SEO-оптимизация карточек (Title, Description, Н1).

Стоимость создания 1 "Карточки акции" - 120 руб.

Время выполнения - 8 дней.

Если Вам нужно выполнить аналогичную работу, то готов предложить свои услуги.

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