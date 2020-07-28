Размещение акций на сайте

Добавлена
5 лет назад
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Задача - наполнять сайт акциями.

Что было сделано:

1. Создано и наполнено 250 новых "Карточек акций".

2. Подобраны в интернете качественные фотографии - по 4 шт. в каждую акцию.

3. Наполнение карточек информацией: 

- заголовок акции,

- предложения (название, цена, скидки), 

- текстовая информация (копирайтинг),

- SEO-оптимизация карточек (Title, Description, Н1).

Стоимость создания 1 "Карточки акции" - 120 руб. 

Время выполнения - 8 дней.

Если Вам нужно выполнить аналогичную работу, то готов предложить свои услуги.

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Пишите/звоните, всегда на связи:

- тел. +7 (953) 789-9-12 

- e-mail: [email protected] 

- telegram: @serzh5473