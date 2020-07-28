Интернет-магазин "Оборудование для косметологов"

Задача:
1. Создать структуру интернет-магазина: боковое и горизонтальное меню, страницы разделов.
2. Создать структуру каталога товаров.
3. Наполнить сайт товарами: название, описание, цена, изображения.
4. Добавить в «карточки товаров» мета-теги: ЧПУ, Title, Н1, Description.
Объем выполненной работы:
1. Создана структура сайта.
2. Добавлены товары.
Сайт: www.asiacosmotech.ru
Если Вам нужно выполнить аналогичную работу, то готов предложить свои услуги.
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