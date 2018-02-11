Привлечение клиентов под ключ (Лидогенерация). Вы платите только за заявку (целевое обращение).Гарантия подкрепляется договором.Комплексно привлечем клиентов в Ваш бизнес с гарантией результата. Расчет стоимости осуществляем исходя из ниши.Вам не нужно думать, как сделать сайты и как настраивать рекламу в интернете, мы просто сделаем всё это за Вас.- Создадим посадочную страницу- Создадим конверсионные группы в социальных сетях- Подключим метрики для аналитики- Подключим CRM систему для учета клиентов - Настроим рекламные кампании, как в сервисах контекстной рекламы, так и в социальных сетях- Проработаем маркетинг- Оплата, только за целевое обращение (заявку)- Нет абонентской платы- Нет платной технической поддержки- Полная гарантия выполненных работ, подтвержденная договором и актами выполненых работ.Приведем Вам уже горячие заявки. Вам останется только продать им свой продукт или услугу.Почему заявки будут горячими? - Мы используем специальную технологию привлечения заявок на основании анализа конкурентов, используя специальные дорогостоящие ресурсы, которые анализируют полную картину поведения Вашего потенциального клиента, именно в Вашей нише.- Всю работу проводит сертифицированный специалист по аналитике и контекстной рекламе с опытом работы в области маркетинга и продвижения.- У нас есть опыт продвижения большинства ниш через интернет (кейсы).Есть возможность получить пробных клиентов бесплатно (при заключении договора), если Вам ВСЕ понравится, продолжаем работать на постоянной основе. Предложение ограничено, возьмем всего две компании на постоянное сотрудничество.Бесплатная консультация проводится через Skype: mr.partner4ik