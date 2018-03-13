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Про подарки на Новый год. Варианты подарков.
Подарок желанный
Перед тем, как преподносить кому-то подарок, спросите себя: "Я дарю человеку то, что МНЕ нравится, или то, что ЕМУ хотелось бы получить?" Словом, не стоит полагаться лишь на свой вкус -- учитывайте вкус и желания того, кому дарите. Подарок должен быть желанным, а не символическим.
В череде будней и праздников мы разучились ждать от подарков чего-то сверхъестественного. Довольствуемся серийным, стандартным, обычным. А ведь Новый год -- самый волшебный праздник, и как важно не просто соблюсти ритуал дарения, не просто выразить свои внимание и уважение, а пробудить в человеке истинную радость, восторг. Удивить чем-то, что он будет вспоминать целый год, а возможно, и целую жизнь...
Многие из нас полагают, что оригинальный подарок предполагает кругленькую сумму затраченных на него средств. И зря! Искреннее желание удивить и доставить радость близкому человеку, умноженное на ваши фантазию и изобретательность, даже при отсутствии средств может вылиться в нечто запоминающееся и необычное.
Если вы, выбирая новогодние подарки, подсчитываете затраты, а не выигрыши, не тешьте себя мыслью, что вы умеете дарить подарки. Главная ценность презента -- не во вложенных в него деньгах, а в его уникальности и неповторимости.
- Он один такой на целом свете. Вполне обычную вещь иногда можно подать под таким оригинальным соусом, что она действительно станет ярким эксклюзивом. Все идеи витают в воздухе -- просто окиньте привычный арсенал подарков креативным взором, примените немного фантазии, смешайте с душевным теплом и желанием доставить радость тому, для кого ваш сюрприз предназначен. Результат будет поразительным!
- Эксклюзивный компакт-диск. Музыка -- прекрасный подарок, и иногда она красноречивее слов сможет поведать человеку о ваших чувствах или особом к нему отношении. Однако не спешите бежать в магазин: создайте свой CD, записав на него персональную подборку (возможно, у вас есть общая с этим человеком музыка или связанная с особыми романтическими переживаниями). Не забудьте об оформлении: придумайте красивую обложку (коллаж, забавную картинку, текст с новогодним поздравлением).
- Сладкий букет. Для букетов из живых цветов существует масса других поводов и праздников. А вот букет из сладостей -- отличное новогоднее решение. Основой может служить несколько еловых или обычных веточек. Они густо украшаются конфетами и маленькими сувенирчиками (брелок, помада, брошь и пр.). Изысканно смотрятся букеты, выполненные в одной цветовой гамме: серебристо-синий, розовый, алый.
- Подарочная корзина. Купите корзинку и "начините" ее кучей тематических полезностей. Например, ваша подруга мечтает об Италии. Заполните лукошко всем итальянским: кусочек сыра пармезан, бутылочка оливкового масла, книга итальянского автора, итальянские колготки или украшение, разговорник. Не забудьте сделать открытку цвета итальянского флага и написать приветствие от итальянского Санты Babbo Natale. Такой же набор можно сделать для поклонника любой другой страны, для любителя чая (несколько коробочек чая разных сортов, красивая чашка или чайничек, конфеты, печенье), кофе или сладостей. Подарочная корзина с продуктами красоты -- отличная идея оригинально поздравить маму, свекровь, тещу. Сложите туда ароматизированные свечи, пенку и соль для ванны, набор из масел, лосьон для тела, пеньюар или шелковый халатик, мягкое полотенце.
- Портрет с фотографии. У каждого из нас есть свои любимые фотографии, связанные с особенными событиями, или красивые портретные снимки. Незаметно возьмите один из таких у того, кому собираетесь преподносить сюрприз, и закажите художнику портрет с него. Вам нужно: фотография, художник (самый быстрый способ найти его -- поспрашивать у уличных творцов), деньги.
- Вышивка или принт на одежде. Хотите сделать практичный, но в то же время оригинальный презент? Купите майку (кепку, рубашку, трусы, скатерть -- словом, подарок-исходник) и сделайте на вещи вышивку (прикольный рисунок, принт, текст).
- Клуб путешественников. У вас есть друг, который мечтает побывать в какой-нибудь стране? Нет ничего проще отправить его туда! Возьмите его фотографию и сделайте коллаж на фоне достопримечательности той страны, куда он хотел бы отправиться.
- Небо в алмазах. Купите набор фосфоресцирующих в темноте звездочек и незаметно для близкого человека оклейте ими потолок над его кроватью. Только вообразите, какой это будет сюрприз! К тому же каждый вечер, засыпая, он будет думать о вас!
Настоящий подарок -- это та вещь, которую человек сам себе просто так не купит. Он должен быть особенным, подчеркивать уникальность того человека, кому предназначен.
Подарок для любимой (подарок для любимого)Как оказать особый новогодний знак внимания любимому или уважаемому человеку? Вот несколько подсказок...
Фейерверк для любимой. Зажечь в небе признание в любви дорогому человеку в новогоднюю ночь -- что может быть романтичнее?! Удовольствие не из дешевых, однако оно того стоит! Вам нужно: найти фирму, которая устраивает пирошоу.
Подарок для тех, у кого все есть
- Чем порадовать "крутую" подругу или босса-"богатенького Буратино"? Оформите для нее (него) подарочный сертификат в престижном салоне красоты на расслабляющий массаж, маникюр-педикюр или обертывание для тела. Альтернатива -- посещение сауны или день в спа-центре.
- Закажите комплект веселых визиток. Как показывает практика, смех выдавит даже из самых серьезных натур. Например, визитка подруге может быть такой. (Два рисунка визиток: Супермодель, Крутой перец). Альтернативный вариант -- диплом, сертификат или шарж в таком же духе (Лучшему трудоголику офиса, Мисс Хохотушка и т. п. -- главное, чтобы текст не обидел человека).
- Ваша подруга мечтает освоить танец живота или самбу? Купите для нее абонемент в школу танцев! Можете заодно и для себя -- чтобы в будущем году почаще проводить вместе время.
- Подарок для друга по переписке
- Ваш любимый человек далеко? Все, что может поместиться в конверт, станет для него трогательным знаком внимания.
- На маленьком листике плотной бумаги или открытке напишите текст поздравления от Снегурочки. Накрасьте губы алой помадой, "отпечатайте" с обратной стороны карточки и заламинируйте ее. Поцелуй, который можно увидеть и даже погладить, приятно растрогает адресата!
- С помощью компьютера сделайте сертификат "Самый лучший в мире друг (подруга)" (номинацию можете выдумать свою), не забудьте разместить на нем фото этого человека.
- Придумайте паззл: на плотном листе бумаги напишите поздравление, сделайте рисунок, разрежьте лист на кусочки, вложите их в конверт и сопроводите "инструкцией по сборке" (а то человек может подумать, что ему достались обрезки переписки секретного агента).
- Отправьте старинную или иностранную монетку -- талисман на счастье в Новом году.
- Составьте список 101 желания, которые обязательно сбудутся у друга в новом году.
- В Новый год не стоит дарить один большой подарок -- ведь дети любят, чтобы всего было много! Поэтому запаситесь забавными мелочами. В обязательную программу входят: воздушные шары, сладости, апельсины, бенгальские огни, хлопушки, конфетти.
- Не складывайте все подарки под елку -- это неинтересно. Растяните удовольствие: припрячьте их по всему дому (под подушку, в башмачки, варежки и т. д.). Или выдайте ему карту кладов -- пускай ищет.
- Не стоит таскать ребенка по магазинам, приговаривая: "Я куплю тебе, что ты хочешь". Он устанет и в каждом магазине, увидев что-то новое и интересное, будет менять свои желания. Выход: за две-три недели до Нового года устройте вечер составления послания Деду Морозу. В нем-то ребенок и "расколется", а вы без труда сможете купить то, о чем ваше чадо мечтает.
- Для каждого ребенка ожидание праздника -- нечто более волшебное и чудесное, нежели сам праздник. Поэтому постарайтесь устроить в доме праздничную новогоднюю атмосферу дней за десять до его наступления. Один из вариантов -- сделайте с ребенком волшебное дерево. На сухие веточки, скрепленные вместе и "посаженные" в вазу или ведерко, обернутые фольгой, развесьте конфеты, орешки, гирлянды. Здесь же, кстати, он может оставить записки-подсказки, что он желает получить на Новый год.