Про подарки на Новый год. Варианты подарков.

Подарок желанный

Перед тем, как преподносить кому-то подарок, спросите себя: "Я дарю человеку то, что МНЕ нравится, или то, что ЕМУ хотелось бы получить?" Словом, не стоит полагаться лишь на свой вкус -- учитывайте вкус и желания того, кому дарите. Подарок должен быть желанным, а не символическим.

Самый короткий путь -- спросить человека, что ему хотелось бы найти под елкой. Однако тогда вы лишите его возможности по-настоящему порадоваться сюрпризу.

Вытяните человека "на прогулку": совершая с ним шопинг или просто прогуливаясь мимо витрин, прислушивайтесь к его ахам и охам, то есть замечайте, на что он обращает внимание, какие вещи вызывают у него восторг. Задавайте наводящие вопросы: какой цвет, вкус, запах ему нравится. Запомните, а еще лучше -- запишите в блокнотик. Ваш подарок красноречиво покажет, что вы в прямом смысле прислушиваетесь и уделяете внимание человеку.

Верный способ -- обратиться к его близким или друзьям, они наверняка дадут вам дельные подсказки.

Если вы не очень хорошо знаете человека, ненавязчиво поинтересуйтесь его увлечениями, пристрастиями. Возможно, он что-то коллекционирует, любит книги о путешествиях, без ума от сладостей или какого-то музыкального стиля. Подарок оригинальный

В череде будней и праздников мы разучились ждать от подарков чего-то сверхъестественного. Довольствуемся серийным, стандартным, обычным. А ведь Новый год -- самый волшебный праздник, и как важно не просто соблюсти ритуал дарения, не просто выразить свои внимание и уважение, а пробудить в человеке истинную радость, восторг. Удивить чем-то, что он будет вспоминать целый год, а возможно, и целую жизнь...

Многие из нас полагают, что оригинальный подарок предполагает кругленькую сумму затраченных на него средств. И зря! Искреннее желание удивить и доставить радость близкому человеку, умноженное на ваши фантазию и изобретательность, даже при отсутствии средств может вылиться в нечто запоминающееся и необычное.

Если вы, выбирая новогодние подарки, подсчитываете затраты, а не выигрыши, не тешьте себя мыслью, что вы умеете дарить подарки. Главная ценность презента -- не во вложенных в него деньгах, а в его уникальности и неповторимости.

Он один такой на целом свете. Вполне обычную вещь иногда можно подать под таким оригинальным соусом, что она действительно станет ярким эксклюзивом. Все идеи витают в воздухе -- просто окиньте привычный арсенал подарков креативным взором, примените немного фантазии, смешайте с душевным теплом и желанием доставить радость тому, для кого ваш сюрприз предназначен. Результат будет поразительным!

Эксклюзивный компакт-диск. Музыка -- прекрасный подарок, и иногда она красноречивее слов сможет поведать человеку о ваших чувствах или особом к нему отношении. Однако не спешите бежать в магазин: создайте свой CD, записав на него персональную подборку (возможно, у вас есть общая с этим человеком музыка или связанная с особыми романтическими переживаниями). Не забудьте об оформлении: придумайте красивую обложку (коллаж, забавную картинку, текст с новогодним поздравлением).

Музыка -- прекрасный подарок, и иногда она красноречивее слов сможет поведать человеку о ваших чувствах или особом к нему отношении. Однако не спешите бежать в магазин: создайте свой CD, записав на него персональную подборку (возможно, у вас есть общая с этим человеком музыка или связанная с особыми романтическими переживаниями). Не забудьте об оформлении: придумайте красивую обложку (коллаж, забавную картинку, текст с новогодним поздравлением). Сладкий букет. Для букетов из живых цветов существует масса других поводов и праздников. А вот букет из сладостей -- отличное новогоднее решение. Основой может служить несколько еловых или обычных веточек. Они густо украшаются конфетами и маленькими сувенирчиками (брелок, помада, брошь и пр.). Изысканно смотрятся букеты, выполненные в одной цветовой гамме: серебристо-синий, розовый, алый.

Для букетов из живых цветов существует масса других поводов и праздников. А вот букет из сладостей -- отличное новогоднее решение. Основой может служить несколько еловых или обычных веточек. Они густо украшаются конфетами и маленькими сувенирчиками (брелок, помада, брошь и пр.). Изысканно смотрятся букеты, выполненные в одной цветовой гамме: серебристо-синий, розовый, алый. Подарочная корзина. Купите корзинку и "начините" ее кучей тематических полезностей. Например, ваша подруга мечтает об Италии. Заполните лукошко всем итальянским : кусочек сыра пармезан, бутылочка оливкового масла, книга итальянского автора, итальянские колготки или украшение, разговорник. Не забудьте сделать открытку цвета итальянского флага и написать приветствие от итальянского Санты Babbo Natale. Такой же набор можно сделать для поклонника любой другой страны, для любителя чая (несколько коробочек чая разных сортов, красивая чашка или чайничек, конфеты, печенье), кофе или сладостей. Подарочная корзина с продуктами красоты -- отличная идея оригинально поздравить маму, свекровь, тещу. Сложите туда ароматизированные свечи, пенку и соль для ванны, набор из масел, лосьон для тела, пеньюар или шелковый халатик, мягкое полотенце.

Купите корзинку и "начините" ее кучей тематических полезностей. : кусочек сыра пармезан, бутылочка оливкового масла, книга итальянского автора, итальянские колготки или украшение, разговорник. Не забудьте сделать открытку цвета итальянского флага и написать приветствие от итальянского Санты Babbo Natale. Такой же набор можно сделать для поклонника любой другой страны, для любителя чая (несколько коробочек чая разных сортов, красивая чашка или чайничек, конфеты, печенье), кофе или сладостей. Подарочная корзина с продуктами красоты -- отличная идея оригинально поздравить маму, свекровь, тещу. Сложите туда ароматизированные свечи, пенку и соль для ванны, набор из масел, лосьон для тела, пеньюар или шелковый халатик, мягкое полотенце. Портрет с фотографии. У каждого из нас есть свои любимые фотографии, связанные с особенными событиями, или красивые портретные снимки. Незаметно возьмите один из таких у того, кому собираетесь преподносить сюрприз, и закажите художнику портрет с него. Вам нужно: фотография, художник (самый быстрый способ найти его -- поспрашивать у уличных творцов), деньги.

У каждого из нас есть свои любимые фотографии, связанные с особенными событиями, или красивые портретные снимки. Незаметно возьмите один из таких у того, кому собираетесь преподносить сюрприз, и закажите художнику портрет с него. Вам нужно: фотография, художник (самый быстрый способ найти его -- поспрашивать у уличных творцов), деньги. Вышивка или принт на одежде. Хотите сделать практичный, но в то же время оригинальный презент? Купите майку (кепку, рубашку, трусы, скатерть -- словом, подарок-исходник) и сделайте на вещи вышивку (прикольный рисунок, принт, текст).

Хотите сделать практичный, но в то же время оригинальный презент? Купите майку (кепку, рубашку, трусы, скатерть -- словом, подарок-исходник) и сделайте на вещи вышивку (прикольный рисунок, принт, текст). Клуб путешественников. У вас есть друг, который мечтает побывать в какой-нибудь стране? Нет ничего проще отправить его туда! В озьмите его фотографию и сделайте коллаж на фоне достопримечательности той страны , куда он хотел бы отправиться.

, куда он хотел бы отправиться. Небо в алмазах. Купите набор фосфоресцирующих в темноте звездочек и незаметно для близкого человека оклейте ими потолок над его кроватью. Только вообразите, какой это будет сюрприз! К тому же каждый вечер, засыпая, он будет думать о вас!

подарок должен нести отпечаток вашего теплого отношения к человеку.

Не важно, кому вы собираетесь преподнести сюрприз: маме, другу, коллеге или приятельнице. Независимо от ценности и размера,Сделать сюрприз -- значит выиграть. Радостную улыбку, счастливый взгляд, веселое настроение того, кому вы его вручили. Маленький кусочек счастья, дружбу, а может, даже любовь...

Настоящий подарок -- это та вещь, которую человек сам себе просто так не купит. Он должен быть особенным, подчеркивать уникальность того человека, кому предназначен.

Подарок для любимой (подарок для любимого) Как оказать особый новогодний знак внимания любимому или уважаемому человеку ? Вот несколько подсказок...

Фейерверк для любимой. Зажечь в небе признание в любви дорогому человеку в новогоднюю ночь -- что может быть романтичнее?! Удовольствие не из дешевых, однако оно того стоит! Вам нужно: найти фирму, которая устраивает пирошоу.

Поздравление на бигборде. Только представьте: она (или он) идет (едет) привычным маршрутом и вдруг видит огромный бигборд, адресованный только ей (ему)! Идеальный вариант поздравления для любимого человека или босса. Вам нужно: рекламное агентство, которое занимается размещением уличной рекламы, креативщик, который придумает дизайн и текст.

Звезда в небе. Или участок на Луне! В мире уже около двух миллионов человек, владеющих "космическими наделами" (в том числе и многие знаменитости: Николь Кидман, Мик Джаггер, Том Круз, Джон Траволта). Можете приобщить к их числу и своего дорогого человека, удивив его столь оригинальным презентом в новогоднюю ночь. (Вам выдадут Конституцию Луны, документ о собственности и карту лунной поверхности.) Желающий подарить не менее вечный подарок -- звезду -- получит сертификат с присвоенным вашей звезде именем и карту участка звездного неба, где ваша звезда находится. Вам нужно: найти в Интернете сайт, занимающийся продажей космической недвижимости, деньги: для лунного участка -- минимум 100 у. е., звезда обойдется от 50 у. е. до нескольких тысяч (в зависимости от ее яркости). Календарь себя любимой. Сделайте 12 фотографий со своим изображением, на листах бумаги с помощью компьютера (или от руки) нарисуйте сетку дней на 12 месяцев будущего года, на каждый лист приклейте фотографию, заламинируйте, сшейте. Получился календарь. Каждый день будущего года ваш любимый сможет любоваться вами и помнить о столь оригинальном подарке.

Еще один вариант календаря -- под условным названием "365 дней любви". Купите красивый настольный календарь-ежедневник и на каждом листочке напишите приятное слово для вашего любимого. Отметьте особые даты и события, которые вас связывают (тогда наверняка не придется напоминать ему о годовщине вашего знакомства, первого поцелуя и дне свадьбы).

Создайте фотоколлаж. Приобретите большую фоторамку и заполните ее 10-15 вашими совместными фотографиями.

Подарите оплаченный парашютный прыжок или уроки игры в боулинг.

Ничего оригинальнее в качестве подарка, кроме рубашки, не придумали? Преподнесите ему презент на себе: наденьте ее на голое тело или красивое белье и устройте незабываемый сеанс дарения!

Торт на заказ. Закажите эксклюзивную сладость необычной формы (любителю футбола -- в форме мяча, ребенку -- в форме медведя или Деда Мороза, красавице -- в виде помады). Оригинально упакуйте его и преподнесите под бой курантов, взрывы хлопушек и сияние бенгальских огней. Вам нужно: узнать адрес ближайшей кондитерской с наличием такой услуги, сумма от 30 у. е.

Живые бабочки. По индейской легенде, бабочка передает желание человека небесам, и то непременно сбывается. Живое воздушное существо станет одним из ярких сюрпризов для того, кому оно адресовано! Только вообразите: человек открывает специальный конверт, а из него вылетает тропическое чудо, когда за окнами -- снег! Стоимость бабочки -- от 20 у. е.

Подарок для тех, у кого все есть

Чем порадовать "крутую" подругу или босса-"богатенького Буратино"? Оформите для нее (него) подарочный сертификат в престижном салоне красоты на расслабляющий массаж, маникюр-педикюр или обертывание для тела. Альтернатива -- посещение сауны или день в спа-центре.

Подарок для коллеги, друга, подруги

Закажите комплект веселых визиток. Как показывает практика, смех выдавит даже из самых серьезных натур. Например, визитка подруге может быть такой. (Два рисунка визиток: Супермодель, Крутой перец). Альтернативный вариант -- диплом, сертификат или шарж в таком же духе (Лучшему трудоголику офиса, Мисс Хохотушка и т. п. -- главное, чтобы текст не обидел человека).

Ваша подруга мечтает освоить танец живота или самбу? Купите для нее абонемент в школу танцев! Можете заодно и для себя -- чтобы в будущем году почаще проводить вместе время.

Подарок для друга по переписке Ваш любимый человек далеко? Все, что может поместиться в конверт, станет для него трогательным знаком внимания.



На маленьком листике плотной бумаги или открытке напишите текст поздравления от Снегурочки. Накрасьте губы алой помадой, "отпечатайте" с обратной стороны карточки и заламинируйте ее. Поцелуй, который можно увидеть и даже погладить, приятно растрогает адресата!



С помощью компьютера сделайте сертификат "Самый лучший в мире друг (подруга)" (номинацию можете выдумать свою), не забудьте разместить на нем фото этого человека.



Придумайте паззл: на плотном листе бумаги напишите поздравление, сделайте рисунок, разрежьте лист на кусочки, вложите их в конверт и сопроводите "инструкцией по сборке" (а то человек может подумать, что ему достались обрезки переписки секретного агента).



Отправьте старинную или иностранную монетку -- талисман на счастье в Новом году.



Составьте список 101 желания, которые обязательно сбудутся у друга в новом году.

Подарки для детей