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Добрый день, Уважаемые заказчики
Представляю группу комплексного проектирования с широким спектром специализации
Выполним качественно и в срок проектную работу по направлениям:
-Генплан;
-Автомобильные дороги и транспортные сооружения;
-Аэродромы;
-Мосты;
-Архитектура;
-Ландшафтный дизайн
-3D визуализация 3Ds Max;
Выполним любые части проекта
В том числе, окажем помощь в составлении технического задания
Так же выполняем проектирование всех видов слаботочных систем: видео- наблюдение, охранная, пожарная сигнализация, оповещение о пожаре, домо- фонные системы, сети передачи данных (в том числе оптика), СКС отчасти, контроль доступа (в том числе турникеты и шлагбаумы), комплексные системы безопасности (программное обеспечение)
О себе
Работаю в САПР:
AutoCAD
AutoCAD Civil 3D
Разрабатывал проекты благоустройства и дизайна совместно с итальянскими архитекторами: Данте Оскаром Бенини; Марко Феррарио; ландшафтным дизайнером Эмануэле Бартолотти
Имею дипломы об окончании:
2008
Московский автомобильно-дорожный институт (государственный технический университет)
Дорожное строительство/Строительство автомобильных дорог и аэродромов, инженер
2011
АНО "Консультационно- учебный Центр "Инфарс"
AutoCAD Civil 3D Сертификат N 181101, Автомобильные дороги
2012
АНО "Консультационно- учебный Центр "Инфарс"
AutoCAD Civil 3D Сертификат N 200108, Генплан
2015
НОУ Автомобильная школа "Нева" РО ДОСААФ России города Москвы
Программа профессиональной подготовки, Водитель транспортных средств категорий: В; В1; С; С1
2015
Центр компьютерного обучения "Специалист" при МГТУ им. Н.Э. Баумана
Ландшафтный дизайн 1 Курс, Проектирование Дендрология Сертификат NС7939-2015
2015
Центр компьютерного обучения "Специалист" при МГТУ им. Н.Э. Баумана
Ландшафтный дизайн 2 Курс, Проектирование садовых пространств Экологический подбор растений для условий средней полосы России Сертификат NС10986-2015
Ссылка на полное резюме:
https://drive.google.com/file/d/0B-uJA1qjnCG4a2xoZ0U5bGV0OVk/view?usp=sharing