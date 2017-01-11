Добрый день, Уважаемые заказчики

Представляю группу комплексного проектирования с широким спектром специализации

Выполним качественно и в срок проектную работу по направлениям:

-Генплан;

-Автомобильные дороги и транспортные сооружения;

-Аэродромы;

-Мосты;

-Архитектура;

-Ландшафтный дизайн

-3D визуализация 3Ds Max;

Выполним любые части проекта

В том числе, окажем помощь в составлении технического задания

Так же выполняем проектирование всех видов слаботочных систем: видео- наблюдение, охранная, пожарная сигнализация, оповещение о пожаре, домо- фонные системы, сети передачи данных (в том числе оптика), СКС отчасти, контроль доступа (в том числе турникеты и шлагбаумы), комплексные системы безопасности (программное обеспечение)

О себе

Работаю в САПР:

AutoCAD

AutoCAD Civil 3D

Разрабатывал проекты благоустройства и дизайна совместно с итальянскими архитекторами: Данте Оскаром Бенини; Марко Феррарио; ландшафтным дизайнером Эмануэле Бартолотти

Имею дипломы об окончании:

2008

Московский автомобильно-дорожный институт (государственный технический университет)

Дорожное строительство/Строительство автомобильных дорог и аэродромов, инженер

2011

АНО "Консультационно- учебный Центр "Инфарс"

AutoCAD Civil 3D Сертификат N 181101, Автомобильные дороги

2012

АНО "Консультационно- учебный Центр "Инфарс"

AutoCAD Civil 3D Сертификат N 200108, Генплан

2015

НОУ Автомобильная школа "Нева" РО ДОСААФ России города Москвы

Программа профессиональной подготовки, Водитель транспортных средств категорий: В; В1; С; С1

2015

Центр компьютерного обучения "Специалист" при МГТУ им. Н.Э. Баумана

Ландшафтный дизайн 1 Курс, Проектирование Дендрология Сертификат NС7939-2015

2015

Центр компьютерного обучения "Специалист" при МГТУ им. Н.Э. Баумана

Ландшафтный дизайн 2 Курс, Проектирование садовых пространств Экологический подбор растений для условий средней полосы России Сертификат NС10986-2015

Ссылка на полное резюме:

https://drive.google.com/file/d/0B-uJA1qjnCG4a2xoZ0U5bGV0OVk/view?usp=sharing