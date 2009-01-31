Check Cosmetics v1.0
Мобильные приложения
Добавлена516 просмотров
15 лет назад
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Проект: CheckCosmetics
Версия: 1.0 [ март, 2008г. ]
Платформа: MIDP 2.0
Язык реализации: J2ME
Цель проекта:
Позволить потребителям косметических препаратов проверять токсичность составляющих косметических ингредиентов, составлять персональные списки косметической продукции и проверять общий фактор безопасности комплекса ингредиентов (готового косметического препарата).
Наша работа:
- Дизайн интерфейса;
- Реализация клиентской части (приложение для телефона);
- Реализация интерфейса для работы с базой данных на сервере заказчика;