Check Cosmetics v1.0

http://testcosmetic.com

Проект: CheckCosmetics

Версия: 1.0 [ март, 2008г. ]

Платформа: MIDP 2.0

Язык реализации: J2ME

Цель проекта:

Позволить потребителям косметических препаратов проверять токсичность составляющих косметических ингредиентов, составлять персональные списки косметической продукции и проверять общий фактор безопасности комплекса ингредиентов (готового косметического препарата).

Наша работа:

- Дизайн интерфейса;

- Реализация клиентской части (приложение для телефона);

- Реализация интерфейса для работы с базой данных на сервере заказчика;