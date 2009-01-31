Train Informer v1.1

Проект: Train Informer

Версия: 1.1 [ июль, 2008г. ]

Платформа: MIDP 2.0

Язык реализации: J2ME

Цель проекта:

Позволить пользователям получать информацию о движении поездов из любой точки страны, где есть покрытие мобильного оператора, услугами которого пользуется конкретный абонент.

Наша работа:

- Программный интерфейс;

- Программирование клиентской части (приложение для мобильного телефона);

- Серверный интерфейс для взаимодействия с данными парсера HTML-кода;