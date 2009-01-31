Train Informer v1.1
Мобильные приложения
Добавлена419 просмотров
15 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект: Train Informer
Версия: 1.1 [ июль, 2008г. ]
Платформа: MIDP 2.0
Язык реализации: J2ME
Цель проекта:
Позволить пользователям получать информацию о движении поездов из любой точки страны, где есть покрытие мобильного оператора, услугами которого пользуется конкретный абонент.
Наша работа:
- Программный интерфейс;
- Программирование клиентской части (приложение для мобильного телефона);
- Серверный интерфейс для взаимодействия с данными парсера HTML-кода;