Запрос на обслуживание ТС для клиентов в MTS iOS

Разработка раздела для создания запроса на обслуживание транспортного средства для клиентов МТС в приложении MTS для iOS. Реализация включает в себя список созданных ранее заявок на обслуживание, просмотр полной информации и загруженных фотографий в созданных ранее заявках, отслеживание статуса заявок с историей и возможность создания новых заявок.

Дизайн рисовал дизайнер. Все выполнено строго по ТЗ.

Поддерживаются устройства под управлением операционной системы iOS 11 и выше, в том числе и Apple iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, iPad Pro 2020 и новее. Разработка велась на языке программирования Swift.

Приложение доступно в App Store: https://apps.apple.com/ru/app/mts/id1300134663