Перевод Social Poster на другие языки (Flutter)

Перевод Flutter приложения Social Poster для мобильных операционных систем iOS и Android на другие языки:

English, Español, Français, हिंदी, Русский, 中國人

Разработка затронула как приложения, так и серверную часть. При изменении языка в приложении, данные сразу же сохраняются и на сервере. Что позволяет восстанавливать язык приложения пользователя при переустановке приложения.

При разработке приложения использовалась платформа от Google - Flutter. Разработка велась на языке программирования Dart.

Помимо мобильного приложения, велась разработка серверной части (backend) на PHP с использованием фреймворка Laravel. Все запросы к базе данных (MySQL) и код максимально оптимизированы для более быстрой загрузки и сокращения нагрузки на базу данных и быстроте работы приложений. Используется Eloquent при построении запросов.

Android: Поддерживаются устройства под управлением операционной системы Android 4.1 и выше.

iOS: Поддерживаются устройства под управлением операционной системы iOS 10 и выше, в том числе и Apple iPhone SE 2020, X, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Max Pro, iPad Pro 2020 и новее.

Приложение можно скачать в Apple App Store, Google Play и Huawei App Gallery:

https://poster.incamery.ru/