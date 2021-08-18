Дизайн игры Tic Tac Toe: Switch для iOS и Android

Разработка дизайна игры Tic Tac Toe: Switch для мобильных операционных систем iOS и Android (Flutter).

Игру можно скачать в Apple App Store по ссылке:

https://apps.apple.com/ru/app/id1580580042#?platform=iphone

Игра доступна в Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=artem_denis.tictactoe_switch

Игра доступна в Huawei App Gallery:

https://appgallery.huawei.com/#/app/C104630021