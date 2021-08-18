Дизайн игры Tic Tac Toe: Switch для iOS и Android
Добавлена45 просмотров
2 года назад
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Разработка дизайна игры Tic Tac Toe: Switch для мобильных операционных систем iOS и Android (Flutter).
Игру можно скачать в Apple App Store по ссылке:
https://apps.apple.com/ru/app/id1580580042#?platform=iphone
Игра доступна в Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=artem_denis.tictactoe_switch
Игра доступна в Huawei App Gallery: