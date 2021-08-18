Игра Tic Tac Toe: Switch на Flutter (iOS/Android)

Разработка мобильной игры Tic Tac Toe: Switch / Крестики-нолики по новому для Android и iOS.

При разработке приложения использовалась платформа от Google - Flutter. Разработка велась на языке программирования Dart.

Tic Tac Toe: Switch (Крестики-нолики) – это очень простая, но в то же время интересная игра для любого возраста, реализованная на новом пользовательском интерфейсе современных операционных систем.

В игре присутствуют два режима игры, с компьютером или с Вашими друзьями на одном устройстве (игра для двух человек).

Игра позволяет выбрать два размера игровой площадки: "3х3" и "5х5".

Для победы в игре "3х3" необходимо выстроить свои ходы 3 раза подряд в одну линию, а для победы в игре "5х5" необходимо выстроить 4 хода подряд.

В настройках приложения можно выбрать уровень сложности игры компьютера, а так же выключить звук, вибрацию и рекламу.

Android: Поддерживаются устройства под управлением операционной системы Android 4.1 и выше.

iOS: Поддерживаются устройства под управлением операционной системы iOS 10 и выше, в том числе и Apple iPhone SE 2020, 12, 12 Pro, 12 Mini, 12 Pro Max, iPad Pro 2020 и новее.

Игру можно скачать в Apple App Store по ссылке:

https://apps.apple.com/ru/app/id1580580042#?platform=iphone

Игра доступна в Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=artem_denis.tictactoe_switch

Игра доступна в Huawei App Gallery:

https://appgallery.huawei.com/#/app/C104630021

Видео, демонстрирующее работу мобильной игры:

https://youtu.be/iR5VnmCqfHw