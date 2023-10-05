Zort Crypto Currency

Мобильное приложение Zort AI – комплексное решение для торговли криптовалютами. Для обеспечения высокой производительности, надежности и безопасности приложение использует надежный технический стек, который включает языки программирования Swift, Firebase, Google AdMob и Facebook SDK.

Ссылка Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zort.crypto.app

Ссылка App Store: https://apps.apple.com/app/zort-ai/id1669902854