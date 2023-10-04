Cargolink Stops - Truck Stops

Приложение CargoLink Stops Mobile является эффективным инструментом для отслеживания грузов и управления ими, предлагающим ряд функций и возможностей для оптимизации операций логистических компаний.

Ссылка Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.as.cargolink.cargolink&hl=en_US

Ссылка App Store: https://apps.apple.com/by/app/id1218161333

Технологии программирования: Kotlin, Firebase, Google AdMob и Facebook SDK.