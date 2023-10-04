Cargolink Stops - Truck Stops
Мобильные приложения
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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Приложение CargoLink Stops Mobile является эффективным инструментом для отслеживания грузов и управления ими, предлагающим ряд функций и возможностей для оптимизации операций логистических компаний.
Ссылка Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.as.cargolink.cargolink&hl=en_US
Ссылка App Store: https://apps.apple.com/by/app/id1218161333
Технологии программирования: Kotlin, Firebase, Google AdMob и Facebook SDK.