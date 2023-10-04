Predator VPN
Мобильные приложения
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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Predator VPN – мобильное приложение для онлайн-приватности и безопасности. Его надежный технический стек обеспечивает высокую производительность и надежность, а функции безопасности защищают данные пользователей от киберугроз.
Технологии: Kotlin и Swift. Фреймворки и библиотеки: OpenVPN, OpenSSL и Netty.
Ссылка Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.predator.vpn