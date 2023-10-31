Оператор ввода данных
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КОНТЕНТ – МЕНЕДЖЕР
Администрирование и наполнение контентом.
Написание текстов – тематические, копирайт и рерайт под SEO-требования, на широкую аудиторию пользователей.
Наполнение сайтов,торг.площадок, соц.сетей начиная от заполнения карточек до написания новостей и тематических статей.
Поиск и обработка тематической информации в интернете.
Ведение сайтов, наполнение контентом, отслеживание актуальности информации, ведение блогов, ведение групп в социальных сетях.
Опыт работы с социальными сетями и с сайтами на базе 1c-Bitrix.
ОПЕРАТОР ВВОДА ДАННЫХ
Внесение данных в онлайн программы.
Работа с различными порталами.
Внесение данных в 1С.
Сверка данных в разных системах учета.
Внимательность к деталям и строгое соблюдение инструкций.
Способность работать в условиях высокой нагрузки и соблюдать сроки.
Отличное понимание принципов конфиденциальности и защиты данных.